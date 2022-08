Fra i due litiganti il terzo gode. Conteso a lungo da Monza e Atalanta, ora Andrea Pinamonti è destinato al Sassuolo. Dopo aver venduto Gianluca Scamacca al West Ham, il club neroverde sta trattando la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli e ha messo le mani sul centravanti italiano dell'Inter.



Pinamonti è rientrato a Milano dopo aver trascorso la passata stagione in prestito all'Empoli, dove ha segnato 13 gol in campionato. Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2024 con il club nerazzurro, che lo valuta 20 milioni di euro. Nelle prossime ore è in agenda un vertice con i suoi agenti per definire gli ultimi dettagli del trasferimento a titolo definitivo. La fumata bianca è dietro l'angolo.