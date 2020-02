Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere: fino a qualche settimana fa, il riscatto dell'attaccante da parte del Paris Saint-Germain sembrava scontato, visto l'ottimo inizio di stagione segnato da 14 reti in 18 partite.Un periodo negativo, culminato con i 90 minuti vissuti in panchina nella trasferta di Champions League a Dortmund. Difficoltà manifestate anche dal tecnico. Mauro sta trovando difficoltà, forse pensa un po' troppo. All'inizio segnava tanto, ora sta mancando un po'".Ma non solo le difficoltà in campo.. Scene che hanno alzato un polverone in Francia, alimentando ancor di più le voci sul futuro di Mauro. Come riporta questa mattina Tuttosport,