Seppur lontano dai riflettori, Yann Bisseck sta svolgendo un buon lavoro agli ordini di Inzaghi e ad Appiano Gentile sono felici dei suoi progressi, nonostante sia finora sceso in campo in una sola occasione, alla prima giornata contro il Monza. Descritto come un ragazzo dall’approccio sempre positivo, il tedesco ha avuto bisogno di un primo periodo di fisiologico adattamento, Bisseck sta digerendo le differenze di un calcio diverso e molto probabilmente, non si trovasse all’Inter, potrebbe contare su un impiego maggiore.





CHIUSO DALLE COLONNE - In nerazzurro, l’ex Aarhus è chiuso a destra dalla coppia Darmian - Pavard e a sinistra da Bastoni e Acerbi, che Inzaghi usa anche come braccetto in virtù della sua esperienza. Così, in questi primi mesi di Inter, Bisseck ha dovuto spesso accontentarsi di guardare dalla panchina. Una condizione che non può soddisfarlo pienamente, viste quelle che sono le ambizioni di ogni calciatore, nonostante le premesse fossero comunque chiare già al suo arrivo. La stessa Inter vorrebbe garantire al difensore più spazio ed è per questo che i nerazzurri stanno iniziando a considerare l’idea di mandarlo a giocare.

Unche sta coltivando l’Inter in merito al futuro di Bisseck. Un’esperienza che possa garantire al difensore di acquisire maggiore sicurezza, restituendolo più temprato a fine campionato. Anche perché. È ancora un po’ prematuro, il calendario offrirà ancora molte partite da giocare da qui a gennaio e tante cose possono ancora cambiare, ma l’Inter potrebbe seriamente considerare l’ipotesi di un prestito a gennaio per Bisseck.