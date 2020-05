Paul Pogba è un sogno complesso ma reale. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport in merito al centrocampista francese e all'interesse della società nerazzurra.



“La suggestione è già discussione. Pogba sì o Pogba no? Difficile non trovare un’apertura sul piano tecnico, perché – malgrado le ultime due stagioni al di sotto delle enormi potenzialità – il francese raccoglie ancora molti consensi. Ma è altrettanto giusto ricordare che i costi dell’affare rendono la possibilità difficilissima. Però nel cassetto dei sogni dell’Inter il nome di Pogba c’è. E in caso di “incastri” particolari il presidente Zhang potrebbe davvero farci un pensiero”.