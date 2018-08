Matteo Politano, esterno offensivo dell'Inter, parla a Pressing dopo il pareggio con il Torino: "Siamo partiti bene nel primo tempo, abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister e raggiunto il doppio vantaggio. Poi il blackout dopo il gol di Belotti. Queste cose non possono succedere, non possiamo pareggiare una partita che stavamo gestendo bene. Nella prima gara contro il Sassuolo non ci ha aiutato il campo, oggi abbiamo buttato via tutto con quei dieci minuti. Siamo molto dispiaciuti, anche per tutta la gente che è venuta allo stadio".