L'attaccante dell'Inter Matteo Politano ha parlato a Sky Sport 24 prima della conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna: "Sappiamo che non sarà semplice, ma siamo qua per fare risultato. Sicuramente loro partiranno forte, sono fermi da un po' e per noi sarà importante iniziare bene. Dovremo pressarli e gestire bene la palla. Sulla scelta di affidare la fascia di capitano ad Handanovic: "Noi siamo concentrati sulla gara, queste sono cose del club e del mister. La perdita di Icardi è importante, perdiamo il nostro capitano e centravanti. Speriamo che chi andrà in campo lo rimpiazzi bene".