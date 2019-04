Matteo Politano, attaccante dell'Inter, ha parlato nell'immediata vigilia della sfida tra i nerazzurri e il Genoa ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Il nostro gioco si sviluppa sulle corsie esterne, oggi ancor di più con Icardi in campo. L’ho visto bene: come ha detto il mister in conferenza stampa, ieri si è allenato benissimo".