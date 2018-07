Matteo Politano è pronto per posare con la nuova maglia e pronunciare le prime parole da calciatore dell’Inter. L’attaccante classe 1993 giunto dal Sassuolo con la base del prestito oneroso con diritto di riscatto parla ai microfoni dei giornalisti presenti in conferenza stampa in occasione della sua presentazione.



Che emozioni hai provato in questi primi giorni?

“L'emozione è stata tanta quando ho saputo che sarei venuto all'Inter. Una delle giornate più belle della mia vita”.



Questi ultimi mesi al Sassuolo ti sono serviti a crescere?

“Potevo andare al Napoli ma poi la società mi ha chiesto di rimanere per ultimare il mio percorso di crescita. Sono contento che le cose siano andate così”



Come percepisci l'arrivo di Ronaldo?

“Importante avere un campione così nel campionato italiano”



Potendo scegliere la tua vittima preferita chi indicheresti?

“Io cerco di dare sempre il massimo poi se arriva il gol è un piacere ma deve solo essere una conseguenza. Iachini mi ha messo da attaccante, non l'avevo mai fatto e i meriti sono soprattutto suoi”



Hai già parlato con Spalletti?

“Ho avuto il piacere di parlarci cinque minuti al telefono poi in ritiro ci sarà modo di parlare di più. sono a sua disposizione”



Hai pensato se quel tuo gol all'Inter avrebbe potuto segnare un cammino diverso ai nerazzurri?

"Alcuni tifosi me lo rinfacciano”



Che ruolo preferisci?

"Ho sempre fatto l'esterno destro, ma so anche svariare”



Si gioca per il secondo posto dopo l'arrivo di Ronaldo alla Juve?

“I campionati sono lunghi anche se la Juve partirà avvantaggiata”’



Hai sentito Vrsaljko?

“È un grandissimo giocatore e se dovesse venire sarebbe un grande rinforzo”



Può essere una nuova sfida per te giocare a difese schierate?

“Sono sereno e non vedo l'ora di iniziare lunedì perché sono molto carico”



Perisic ha detto che vuole giocare da titolare, tu sei pronto?

“Sono a disposizione, è un onore essere qui e giocare per l'inter, poi sarà il mister a scegliere”



Ti aspettavi di giocare all'Inter adesso?

“Era il mio obiettivo cercare di compiere un percorso di crescita”.



Florenzi potrebbe essere un buon innesto?

"Quello che ho detto per Vrsaljko vale anche per lui”



Sei arrivato qui in prestito e adesso dovrai guadagnarti il riscatto

“Sapevo che l'operazione era questa e ho accettato, adesso toccherà a me guadagnarmi la fiducia di allenatore e direttori”



Come mai il 16?

“In realtà ho sempre avuto il 7, poi a Sassuolo ho preso il 16 perché è la data di nascita di mia moglie e mio fratello”.