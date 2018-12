L'Inter vuole cancellare la sconfitta di Torino e per farlo in fretta c'è un solo modo: qualificarsi agli ottavi di Champions. Sulla propria strada i nerazzurri troveranno il PSV, che come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe presentarsi con una sorpresa nell'undici titolare.



“Tra le possibili novità c’è il messicano Gutierrez, paragonato da Van Bommel a un giovane Sneijder per la capacità di giocare «da numero 4, 8 oppure 10». Contro l’Excelsior ha sfoderato una grande prestazione, e potrebbe quindi lasciargli il posto Gaston Pereiro”.