Come ricordato da Opta, l'Inter vanta ottimi precedenti col Cagliari, avversaria negli ottavi di Coppa Italia. Quella di questa sera è la sfida numero nove contro il Cagliari in Coppa Italia. In sette degli otto precedenti l’Inter è rimasta imbattuta a fronte di 5 successi, due pareggi, una sconfitta e 32 gol segnati (4 di media a match). I nerazzurri hanno segnato in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in tutte le competizioni: 84 reti nel periodo, esattamente due di media.