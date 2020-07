Precedenti più che favorevoli per l’Inter contro il Verona. Come riferito da Opta, infatti, sono 57 le sfide tra Verona e Inter in campionato: per la squadra veneta quattro successi, 20 pareggi e 33 sconfitte. La squadra oggi allenata da Juric non vince contro i nerazzurri in Serie A dal 1992: da allora per i gialloblù tre pareggi e 14 sconfitte.