Domani l'Inter affronterà la Lazio in una sfida chiave per la lotta scudetto. Come ricordato da Opta, i nerazzurri hanno perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (5V, 1N), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata. I biancocelesti invece hanno perso le ultime tre partite interne di Serie A contro l'Inter, è la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per loro nel massimo campionato.