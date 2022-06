In attesa di nuovi rinforzi per Simone Inzaghi, l'Inter ha chiuso il primo acquisto per il settore giovanile. Si tratta del terzino sinistro classe 2006 Yvan Kouadio Maye, francese di origini ivoriane che ha già firmato un contratto giovanile con i nerazzurri. A svelarlo è Fcinter1908, secondo il quale il giocatore arriverà a Milano nella giornata di lunedì. Titolare nel Paris FC è alto 1,87m e ha già fatto parte di uno stage della Francia Under 16.