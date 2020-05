Sfumato Dries Mertens che rinnoverà col Napoli, perso Olivier Giroud per cui il Chelsea ha attivato l'opzione di prolungamento annuale, l'Inter si è buttata a capofitto sull'ultimo grande attaccante rimasto sul mercato a parametro zero: Edinson Cavani del Paris Saint Germain.



I CONTATTI - Vi abbiamo raccontato che già negli scorsi giorni l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno avviato i primi contatti con il suo entourage in cui hanno sondato il terreno e ottenuto la disponibilità di Cavani ad un trasferimento in nerazzurro. Inoltre dagli agenti della stella uruguaiana è arrivata la conferma che il patto siglato lo scorso gennaio con l'Atletico Madrid è sfumato del tutto e quindi c'è carta bianca per una trattativa ufficiale.



PRIMA OFFERTA - Secondo diversi media italiani, ma soprattutto francesi, la trattativa è stata avviata dall'Inter che ha proposto a Cavani un contratto triennale (da stabilire se 2+1 o direttamente 3 anni) con un ingaggio complessivo fra fisso e bonus di circa 7,5 milioni, il massimo concesso nel monte ingaggi nerazzurro attuale.



INTRECCIO - Ora la palla passa al giocatore, che ha ovviamente altre proposte ma aspetta principalmente di capire cosa farà il PSG. E anche qui scatta un intreccio di interessi proprio con i nerazzurri: se il club parigino riscatterà Icardi allora l'addio sarà inevitabile, se invece non lo farà allora Cavani potrebbe anche decidere di rinnovare e restare a Parigi, lasciando all'Inter un doppio problema.