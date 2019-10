Matias Fonseca, attaccante dell'Inter Primavera, autore di una tripletta con il Borussia Dortmund in Youth League, parla dopo la gara vinta 4-1 dai nerazzurri a fcinternews.it: "Sono contentissimo per la tripletta, la partita è iniziata male ma siamo stati bravi a non mollare. Ora arrivano altre gare, questi 3 punti sono fondamentali ma non si sa mai. Testa bassa e pedalare".



SULLA STAGIONE - "L'anno scorso un problema al ginocchio mi ha tenuto a lungo fuori dal campo, ora sono orgoglioso ma non devo mollare perché la strada è ancora lunga"