Armando Madonna, allenatore dell'Inter Primavera, parla a Inter Tv dopo l'eliminazione della rappresentativa giovanile nerazzurra dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta per 4-2 con la Lazio: "Per me eravamo partiti pure discretamente, ma oggi in campo non c’eravamo. Abbiamo fatto una prestazione non degna di ciò che stavamo facendo ultimamente, stavamo ottenendo dei buoni risultati perché avevamo un atteggiamento giusto: sempre sul pezzo, tutti insieme. Vivevamo di questo atteggiamento più che di qualità, oggi invece abbiamo sbagliato tutti la partita. La Lazio ha meritato di vincere e non è questione di episodi o di fortuna, non c’eravamo proprio. Abbiamo fatto una brutta gara, dispiace perché ci avevamo puntato molto. Con l’Atalanta abbiamo fatto una formazione non al top proprio per prepararci a questa partita e invece abbiamo fatto molto meglio quella che questa. Dobbiamo ripartire, spiace ma abbiamo meritato di uscire".