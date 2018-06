Ai microfoni di Inter Tv, il tecnico della Primavera dell’Inter, Stefano Vecchi, traccia il bilancio di una stagione non ancora conclusa



“Sarebbe bellissimo riuscire a vincere ancora il campionato per il secondo anno consecutivo. E’ la dimostrazione di quanto stiamo lavorando bene, noi e tutto il settore giovanile dell’Inter. Siamo orgogliosi di questo, ovviamente faremo di tutto per poter vincere il campionato. Il bilancio di questa stagione è positivo, obiettivi quasi tutti raggiunti. Il rammarico forse è solo quello di essere usciti troppo presto in Coppa Italia, ma sarebbe stata una stagione ulteriormente impegnativa. Poi vincendo il Viareggio e la Super Coppa abbiamo raggiunto due degli obiettivi stagionali importanti, adesso c’è il terzo che è vincere il campionato. Stiamo facendo sicuramente un’ottima stagione ma alla fine ciò che conta sarà vincere”.