"Soltanto una questione di tempo". Così La Gazzetta dello Sport oggi ha definito Sandro Tonali per l'Inter, più di un semplice obiettivo: "Non è un caso se il ds nerazzurro Ausilio si è esposto: l'Inter ha Tonali in pugno e conta di chiudere presto, soltanto una questione di tempo", si legge in merito al centrocampista del Brescia e della Nazionale.