Prime parole da 21enne per Lautaro Martinez. "El Toro" ha parlato ai microfoni di Inter TV: "E’ il mio primo compleanno che festeggio in Italia, sono molto felice di trascorrerlo da giocatore dell’Inter, insieme ai miei nuovi compagni. Questa sera festeggerò insieme alla mia famiglia, che è arrivata dall’Argentina. Sarà una bella giornata perché la trascorrerò con loro e soprattutto poi mangeremo a casa tutti insieme".



LO SCHERZO DI ICARDI - "Ci sono cascato in pieno, Icardi è stato la mente di tutto e così ho festeggiato con l'Inter. Cosa dico ai tifosi? Non vediamo l'ora di rifarci in campo già domenica contro il Torino perché a Sassuolo non è andata benissimo. Non vediamo l'ora di rialzare la testa".