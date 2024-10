AFP via Getty Images

Inter, problema alla coscia per Zielinski con la Polonia: costretto a uscire, a rischio per la Roma

3 minuti fa



Problema fisico per il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski, costretto a uscire nel corso della sfida di Nations League pareggiata per 3-3 in serata dalla sua Polonia contro la Croazia: l'ex calciatore del Napoli ha chiesto il cambio al 74', dopo essere andato in gol nel corso del primo tempo.



CONDIZIONI DA VALUTARE - Zielinski ha sentito un dolore alla parte posteriore della coscia destra, dopo aver effettuato un passaggio: non appena sentita la fitta, si è fermato precauzionalmente e ha chiesto il cambio alla panchina. Condizioni da rivalutare in vista di Roma-Inter, non appena rientrerà in Italia.