Secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l'ipotesi che l'Inter possa vendere Lautaro Martinez da qui a un mese, ovvero nei tempi tecnici che prevederebbero l'eventuale ritorno della Serie A. "Naturalmente sarebbe un accordo non ufficiale col Barcellona, ecco perché Lautaro giocherebbe da già virtualmente ceduto", si legge. Ma serviranno 90 milioni cash e una contropartita, non Vidal, assicura il quotidiano.