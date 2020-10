L'Inter si prepara all'esordio stagionale in Champions League, domani contro il Borussia Monchengladbach. In difesa Bastoni, da poco guarito dal coronavirus, non è ancora pronto. Conte, secondo quanto riferito da Sky Sport, schiererà de Vrij centrale con D'Ambrosio e Kolarov ai lati, rispettivamente sul centrodestra e centrosinistra.