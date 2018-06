Cambio di rotta in casa Inter nella trattativa con il Genoa per lo scambio di alcuni giovani.



Dopo che ieri il direttore generale dei rossoblù, Giorgio Perinetti, aveva confermato pubblicamente l'esistenza di un canale di dialogo con i nerazzurri per portare in Lombardia il 16enne attaccante esterno Eddie Salcedo, ora dalla Pinetina sembrerebbero aver cambiato parzialmente idea circa le contropartite destinate a compiere il cammino opposto.



Nel pacchetto messo sul tavolo dall'Inter resterebbe il portiere dell'Under 21 romeno Ionat Radu ma non il centrocampista belga Xian Emmers. Al suo posto, stando a quanto riporta Sportmediaset, la dirigenza del biscione preferirebbe inserire il centravanti 19enne Andrea Pinamonti.



Aggregato alla prima squadra per tutta la stagione appena conclusa, il giovane attaccante trentino nell'ultimo campionato è sceso però in campo in solo un'occasione, nel quarto d'ora finale della gara persa a febbraio proprio in casa del Genoa.