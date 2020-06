L'Inter di questa ultima parte di stagione studia in vista del futuro. Un futuro in cui Eriksen dovrà essere protagonista e che magari potrebbe vedere un Sandro Tonali in più in rosa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte ha cambiato il centrocampo per liberare la fantasia di Eriksen, passando a due centrali. Così Nicolò e Brozovic hanno più responsabilità in fase di non possesso, più campo da coprire e quindi più chilometri da percorrere. Un rischio calcolato, chiaro. Ma la soluzione ha bisogno di un po’ di tempo per essere assimilata nel migliore dei modi, garantendo equilibrio ma soprattutto la giusta protezione alla difesa, finora abituata ad avere uno schermo a protezione nella zona centrale. Sembrano prove tecniche per il futuro, quando magari ci sarà un Tonali in più. Intanto, però, il nuovo assetto sarà il punto di partenza del rush finale, dove sarà fondamentale trovare nuovi gol per puntare al massimo”.