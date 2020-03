I numerosi infortuni che hanno coinvolto Stefano Sensi in questa stagione potrebbero cambiare il suo futuro. Non è in discussione la permanenza in nerazzurro anche perché Conte stravede per lui, ma secondo la Gazzetta dello Sport, dati gli ottimi rapporti fra Inter e Sassuolo, il club nerazzurro sta pensando di chiedere ai neroverdi di prolungare di un altro anno il prestito prima di versare il diritto di riscatto.