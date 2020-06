Sembrava ci fosse già la parola fine sull’avventura del cileno a Milano, sponda nerazzurra, invece molto dipenderà dal finale di stagione dell’Inter. Poi dalla volontà del giocatore stesso e infine dal Manchester United, proprietario del cartellino di Sanchez.e ha un contratto coi Red Devils fino al 30 giugno 2022, ma in casa United non lo aspetta nessuno. Anzi, il cileno sa che sarebbe solo di passaggio a Manchester e aspetta di conoscere il suo futuro. Che, ora più che mai, è nei suoi piedi, nelle sue possibilità di riscatto quando la stagione ripartirà.- Ad aprire uno spiraglio alla sua permanenza all’Inter ci ha pensato il direttore sportivo dei nerazzurri,, nell’intervista di qualche giorno fa a Sky Sport: “Non siamo entrati nel dettaglio, parliamo di volontà:. Prima dell’infortunio aveva fatto molto bene, avevamo rivisto il miglior Sanchez. Poi dopo l’infortunio ha avuto poco tempo a disposizione,. Ha anche lui interesse a finire al meglio la stagione.. Pensiamo che possa essere un giocatore importante adesso ed eventualmente in futuro“., che lo ritiene un jolly ideale per il reparto avanzato. Pressoché impossibile che l’Inter si metta al tavolo con lo United per trattare l’acquisto del cileno, ma non è da escludere che. Inter e Manchester United per questa stagione si sono divise l’ingaggio di Sanchez in modo equo o quasi: i nerazzurri hanno pagato circa 5 milioni netti, gli inglesi gli altri 7 milioni previsti., ma l'addio non è così scontato. Il finale di stagione sarà decisivo per il futuro del cileno, prima alternativa in rosa a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco.