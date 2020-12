Eppure in questi due giorni ho sentito parlare di tutto a parte che dell'importantissima vittoria nerazzurra. Non è la prima volta che succede, sinceramente è qualcosa di fastidioso, davvero! Purtroppo ha ragione Conte, ma come lui sta imparando noi interisti questa cosa la sappiamo riconoscere a distanza di chilometri, è sempre stato così è sempre sarà così. L'Inter vince contro il Napoli, sfruttando l'intuizione fortunosa di Sensi e la prontezza di riflessi di Darmian, Lukaku segna il gol che decide il match e che lo porta in testa alla classifica marcatori con Ronaldo e Ibra. Ma la vittoria è per molti già finita nel dimenticatoio, come una cosa da archiviare più in fretta possibile.

L'aspettavano tutti, a loro modo, chi per saltare addosso nel caso di scivolone chi per capire un po' di più di che pasta era fatta realmente la propria squadra., ritrovando i miracoli ormai persi nei ricordi del proprio portiere, ma ha vinto e ha ridotto il gap con la prima in classifica., di allungare su Juventus e Napoli e di accorciare la distanza dal Milan. Solo una settimana fa la squadra di Conte aveva 5 punti di ritardo dai rossoneri, ora il -1 è qualcosa da sottolineare considerando che, i dati positivi vanno sottolineati non nascosti sempre.. Ma perché? Il vero errore di Massa dove sta? C'è chi ha criticato l'arbitro parlando di... ma dai, davvero? Ma che vuol dire scusate? Ora nel regolamento c'è distinzione pure tra rigore corretto e rigore infinito? Ma c'è da diventare matti, capisco le provocazioni ma a tutto c'è un limite., ma se il tuo giocatore si prende il rischio di insultare l'arbitro a gioco fermo a un metro di distanza non può recriminare troppo, anzi Gattuso se la deve prendere con il suo capitano che ha effettivamente fatto una "cavolata" nel momento in cui avrebbe dovuto mantenere la calma, anche perchéma ho registrato solo condanne al cileno, giustamente, perché Vidal non avrebbe dovuto commettere un'ingenuità così grande. Io subito ho criticato Vidal, mai ho pensato che la colpa o l'errore fossero dell'arbitro. Qui si arriva al paradosso che l'arbitro (che ha applicato il regolamento) avrebbe dovuto tapparsi le orecchie e chiudere gli occhi facendo l'"omertoso", certo avrebbe potuto, magari in circostanze diverse con Insigne un po' più lontano da lui. Ma davvero, l'Inter per una volta ha visto spostarsi dal proprio lato la buona sorte. Da quando è una colpa? Quando i nerazzurri non hanno vinto per sfortuna nessuno ha giustificato la mancanza di risultato con la malasorte, anzi, si è caricato il fucile della critica e la crisi Inter è tornata puntualmente di moda. Adessoche, a mio avviso, è una delle più serie candidate allo scudetto. Almeno noi interisti godiamocela in questi due giorni che domenica si ricomincia contro lo