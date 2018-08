Attivissimo a Milano il d.s. Rino Foschi nella costruzione del nuovo Palermo. Ai dettagli la trattativa per Puscas (Inter, era al Novara): operazione da 3,5 milioni, pronto un quadriennale per la punta. Come esterni offensivi fari puntati, oltre che sullo juventino Clemenza (era all’Ascoli), su Falletti (Bologna) e Garritano (Chievo, era al Carpi). Per la difesa resta l’opzione Gagliolo (Parma), ma prosegue il testa a testa con il Verona per Dawidowicz, che dai rosanero è tornato al Benfica.



Portieri protagonisti delle trattative di giornata. Ufficiali gli arrivi di Vannucchi (Alessandria) alla Salernitana e Vigorito (Frosinone) al Lecce, mentre l’Ascoli stringe per Perucchini (Bologna, era al Lecce). Da segnalare infine che a Di Gregorio (Inter, è all’Avellino) sono interessati il Pescara e il ripescato Catania.



La Cremonese stringe per il terzino Valietti (Genoa, era all’Avellino) e sfida il Verona per il difensore Somma (ex Bari); la stessa Cremonese resta vigile sul fronte Aquilani (ex Las Palmas), anche se il centrocampista (cercato pure dal Venezia) non sembra convintissimo dalla possibilità di scendere di categoria. Nuovo tentativo del Verona per l’esterno offensivo Ragusa (Sassuolo), che piace anche allo Spezia che ingaggia il terzino Crivello (Frosinone) e insiste per Tripaldelli (Sassuolo) nel caso in cui dovesse partire Augello: per lui ipotesi Crotone, che lavora anche al colpo Eramo (Entella). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Calvano (Verona) e Avenatti (Bologna) si avvicinano al Livorno.



L’Ascoli dopo Antonucci e Valeau pesca ancora in casa Roma: in arrivo i giovani Keba e Bordin (era allo Spezia). Altri due giovanissimi per il Pescara: ecco Caliò (Catanzaro) e Papa Sambou Sarr (era in prova con la Primavera). Fatta per il passaggio di Ricci (era al Genoa) e Bandinelli (era al Perugia) dal Sassuolo al Benevento che ha ufficializzato il centrocampista sloveno Bukata (Piast Gliwice) e può cedere l’esterno offensivo Guilherme ai turchi del Malatyaspor. La Salernitana pesca dai cugini dell’Avellino: idee Migliorini e Di Tacchio. Il Foggia è in pressing per il clamoroso ritorno di Iemmello (Benevento). A proposito di punte: il Lecce, oltre a La Mantia (Entella), ci prova pure per Ceravolo (Parma). Mbakogu e il Carpi stanno trattando la risoluzione del contratto, dopo che è saltata la cessione al Leeds, mentre Tutino (Napoli) rompe con il Carpi e torna al Cosenza che è vicinissimo anche all’esterno d’attacco Chaja (era al Novara) via Genoa.