L'Inter pensa a Dybala, ma in quella posizione i nerazzurri hanno già Correa. È l'analisi della Gazzetta dello Sport, che spiega come anche il “Tucu” sia un 10 come la “Joya”.



“Inzaghi ama i giocatori tecnici che siano in grado di creare superiorità numerica, sulla trequarti. Correa garantisce questo, all’Inter, sia quando c’è da fare la partita sia quando c’è da mandare in crisi le difese in contropiede, come accaduto in un paio di occasioni pure a Torino contro la Juve. È bene tenerlo a mente, da qui in avanti. E anche ragionando in prospettiva. Correa, in fondo, è un 10 atipico, con caratteristiche particolari. Ma pur sempre un 10. E non può esser dimenticato quando si sussurra per il futuro il nome di Dybala. Il fatto che nell’Inter di Inzaghi la Joya possa far fatica a trovare posto, non corrisponde a verità. Correa e Dybala non sono uguali, certo. Ma entrambi vanno a coprire la zona di campo intorno al centravanti, sia essa alle spalle o leggermente in posizione più defilata”.