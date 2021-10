Simone Inzaghi riesce spesso a cambiare volto all'Inter con l'utilizzo massiccio della panchina. È quanto evidenzia il Corriere dello Sport, partendo proprio dall'ultima realizzazione di Dzeko.



“L'ex centravanti della Roma ha realizzato la metà delle sue reti (3 su 6) partendo dalla panchina. Contro il Bologna era infatti entrato alla mezz'ora a causa dell'infortunio di Correa al bacino e aveva siglato una doppietta nel 6-1 rifilato alla formazione di Mihajlovic. La staffetta con l'argentino ex Lazio, come detto, ha dato ottimi risultati anche al Mapei Stadium visto che è stato ancora il numero 9 nerazzurro a mettere il timbro sull'1-1. Gli altri tre gol di nerazzurri subentrati? Difficile non ricordarsi della doppietta proprio del Tucu che ha steso l'Hellas Verona alla seconda giornata. Un modo migliore per presentarsi al suo nuovo pubblico, Joaquin non poteva trovarlo. Entrando dalla "panca", però, ha trovato gloria pure Vidal, all'esordio dell'Inter in campionato nella goleada contro il Genoa. Le reti dei subentrati avrebbero potuto essere 7 se il rigore di Dimarco contro l'Atalanta non si fosse infranto sulla traversa: l'esterno sinistro, convocato ieri dal ct Mancini, era infatti entrato prima del quarto d'ora della ripresa e aveva dato un contributo determinante per ottenere il pareggio (suo il tiro parato da Musso, con tap in di Dzeko), ma dagli undici metri non è stato abbastanza freddo per firmare il 3-2”.