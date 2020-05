Toccherà anche a lui. Secondo La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito avrà spazio nel finale di stagione di casa Inter: "Conte gli ha concesso qualche apparizione in campionato e in Champions, Seba ha segnato su rigore il primo gol in Serie A. A 17 anni è già tanto così. Le doti sono indiscutibili e potrebbero venir bene nel finale di stagione, quando Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez dovranno prender fiato. Poi all’Inter decideranno se mandarlo in giro ad accumulare esperienza: fuori c’è la fila per averlo in prestito".