Il viaggio a Londra che ha visto protagonisti il ds dell'Inter Piero Ausilio accompagnato dal dg Giovanni Gardini ha visto anche una pioggia di incontri con agenti legati a numerosi club e anche con rappresentanti diretti delle società inglesi. L'obiettivo non era il mercato in entrata, bensì quello in uscita, con la ricerca di un club disposto ad acquistare il cartellino di Joao Mario.