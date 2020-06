L’Inter organizza il futuro e nel frattempo mette in attesa qualche giovane che potrebbe rientrare nel giro della prima squadra. Il reparto offensivo potrebbe andare incontro a una rivoluzione, con Lautaro che è sempre in orbita Barcellona e Sanchez, tutt’altro che certo di una permanenza, nonostante i nerazzurri non chiudano le porte. Ausilio e Marotta potrebbero dover cambiare tre attaccanti su quattro e per questo motivo c’è la possibilità che nel ruolo di quarta punta possa prendere spazio l’ipotesi di riportare a casa uno dei giovani in prestito.



GIOVANI IN PRESTITO - Discorsi aperti, dunque, per quanto riguarda Eddie Salcedo e Andrea Pinamonti. Il primo potrebbe rimanere a Verona in prestito nell’ambito dell’affare Kumbulla, mentre il secondo tornerà sicuramente a Milano. L’Inter lo riscatterà dal Genoa versando nelle casse di Preziosi una ventina di milioni e verso fine mese le parti (Raiola e società) si metteranno a tavolino per stabilirne il futuro.



PINA CHIEDE GARANZIE - L’Inter valuta la possibilità di tenerlo come quarta punta nella rosa da consegnare a Conte, ma il ragazzo chiede garanzie sul minutaggio e sulla considerazione da parte del tecnico salentino. Sarà necessario un confronto, le parti si aggiorneranno per capirne di più, ma senza le dovute garanzie Pinamonti chiederà la cessione. Il Parma ha più volte manifestato interesse ma anche l’ipotesi estero potrebbe prendere piede.