Quanto guadagna Mauro Icardi? Il Corriere dello Sport ha svelta questa mattina le cifre dell'accordo attualmente in essere fra l'Inter e il suo capitano. L'attaccante argentino ha un contratto in scadenza 30 giugno 2021 in cui è presente una clausola rescissoria da 110 milioni di euro attivabile dall'1 al 15 luglio.



LE CIFRE - Ma ciò che è importante sono le cifre dell'attuale ingaggio che è ciò che il giocatore e la sua moglie e agente Wanda Nara vorrebbero vedere aumentato in sede di rinnovo. Attualmente Maurito guadagna 4,9 milioni più un bonus del 10% (circa 500.000 euro) per la qualificazione al group stage della Champions, e altri 200.000 euro ogni 10 reti segnate.