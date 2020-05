Lo stop di due mesi ha inevitabilmente inciso sui muscoli dei calciatori dell'Inter e per questo motivo sono in programma test specifici che sveleranno lo stato di forma di ogni singolo calciatore della rosa. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte sempre presente e sempre “da lontano”, in attesa che il prossimo “giro” di tamponi, previsto entro questa settimana, gli permetta di tornare al fianco dei suoi. La squadra sosterrà la seconda sessione di esami, mentre allo stesso tempo dovrebbe essere possibile completare i test per la parte dello staff mancante (causa irreperibilità dei tamponi in Lombardia). Così si potrà lavorare a pieno regime. L’obiettivo di questa prima fase è invece “ricondizionare” i giocatori, che hanno sì svolto allenamento costanti nello loro abitazioni, fra mini-palestre in salotto, cortili e garage, ma che stanno riprendendo confidenza con il campo e con le richieste dello staff del tecnico dopo due mesi. Lukaku e compagni hanno potuto riassaggiare da subito il pallone (sanificato a ogni “cambio turno”), ma usato sempre di corsa in un programma volto a riportare muscoli e resistenza ai livelli pre-stop. E nei prossimi giorni saranno eseguiti test per valutare quanto i divani hanno pesato”.