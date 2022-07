Il mercato dell’Inter sta vivendo una brusca frenata dopo un ottimo avvio.Andreaè uno dei protagonisti di questa sessione estiva: dopo l’ottima stagione all’Empoli, per lui la prossima sarà l’annata dove consacrarsi., le offerte ci sono e l’arciere di Cles sta ponderando al meglio la sua prossima mossa.- Non è un mistero che su di lui ci siano tante squadre. Una folta schiera di pretendenti chePassati diversi, ambizioni diverse e momenti storici opposti. Il Monza lo ha identificato come ciliegina sulla torta di un mercato sopra le righe.Galliani lo vuole ma non può promettergli di competere per l’Europa, a Monza si pensa prima alla salvezza, ecco perchéPinamonti vuole salire di uno step nella sua carriera ed ecco perché. I bergamaschi vengono da un’annata deludente e vogliono ripartire. Qui l’attaccante classe 1999 troverebbe una squadra pronta a lottare per i posti che contano della Serie A, ma anche una serrata concorrenza con Muriel e Zapata, ancora a Zingonia.- Per di più la trattativa tra le due squadre nerazzurre procede a rilento., per le ormai note necessità di rimpinguare il bilancio. Tuttavia non vorrebbe perderne il controllo e quindiÈ su questo dettaglio, tutt’altro che secondario, che la trattativa si è arenata da qualche giorno, anche se i bergamaschi hanno aperto uno spiraglio a quest'eventualità.Aspetta notizie. Nelle ultime ore, con il crescente interesse dei nerazzurri per, si sta paventando l’ipotesi di uno scambio tra i due, i cui valori non sono così distanti.. Si tratta a oggi solo di idee, ancora lontane dal verificarsi.- Tutti i club di Serie A, e non, sanno della situazione dei conti interisti e dunque potrebbero approfittare della situazione per. L’Inter è spalle al muro, la cessione di Skriniar è in stallo eEcco perché la liquidità garantita da Pinamonti serve, anche se non basta. Dovesse restare alla Pinetina lo slovacco quest’anno, la situazione sarebbe ancora più complicata nella prossima finestra di mercato. Ogni cessione in casa Inter è una boccata d’ossigeno, ecco perché c’è da aspettarsi novità anche sul gioiello prodotto in casa che può aiutare la causa interista.