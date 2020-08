Arrivare alla finale di Europa League ha garantito all'Inter 14 milioni di euro in soli premi. Qui nel dettaglio tutte le cifre, riportate da Calcioefinanza.it:



- qualificazione ai sedicesimi: 500mila euro a club;



- qualificazione agli ottavi di finale: 1,1 milioni di euro a club;



- qualificazione ai quarti di finale: 1,5 milioni di euro a club;



- qualificazione alle semifinali: 2,4 milioni di euro a club;



- qualificazione alla finale: 4,5 milioni di euro a club;



- La vincente della finale di UEFA Europa League riceverà 4 milioni di euro supplementari.



Ma non è finita qua, perché la vittoria dell'Europa League apre le porte alla Supercoppa europea, con ricavi per altri 3,5 milioni di euro. Tutto con il market pool escluso, che la scorsa stagione, ai nerazzurri, ha dato 1,6 milioni di euro. Oltre ai 16 già incassati, l'Inter può guadagnare altri 9 milioni circa per un totale di 25.