4 - Nelle quattro partite da titolare in questa Serie A, Alexis Sánchez ha sempre preso parte ad un gol (una rete, tre assist). Maravilla.#InterBrescia #SerieA pic.twitter.com/b4wIA6tbQX — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 1, 2020

Alexis, attaccante dell', in gol contro il, è alla sua quarta partita da titolare in Serie A: e, come riporta Opta, in queste quattro partite il Nino Maravilla ha sempre preso parte a un gol (una rete e tre assist).