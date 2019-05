L'Inter mette sul mercato i giovani. Secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro entro il 30 giugno dovrà incassare tra 30 e 40 milioni di euro, e sta valutando per questo le cessioni di quattro giovani, in questa stagione in prestito: Vanheusden, Radu (che verrà riscattato dal Genoa), Pinamonti e Karamoh.