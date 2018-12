. Dopo la trasferta con la Juventus e un impegno infrasettimanale di coppa a San Siro, l'Inter ha giocato in casa contro l'Udinese. Proprio come l'anno scorso, quando allo 0-0 dello Stadium ne seguì un altro in Coppa Italia col Pordenone (poi sconfitto ai rigori) prima del primo ko stagionale con i friulani. Quest'anno i nerazzurri hanno perso di misura a Torino, pareggiato col PSV in Champions (retrocedendo in Europa League) e battuto l'Udinese. Che l'anno scorso segnò una svolta in negativo, mentre ora può e deve rifarlo ma in positivo. Per chiudere in bellezza il 2018 nelle- Tanto per cambiare, sull'ultima vittoria dell'Inter c'è la firma di Mauro. In attesa di mettere nero su bianco al rinnovo del contratto, l'attaccante argentino si conferma un bomber di razza.Scusate se è poco. Per lui parlano i numeri, ma non solo. Perché nelle ultime tre partite ha zittito anche le critiche sullo scarso apporto alla manovra. Meno male che nelle ultime due estati né lui, né gli uomini mercato nerazzurri hanno ascoltato chi sosteneva fosseChi vuole attaccarlo ancora deve inventarsi qualcos'altro, tipo le critiche (assurde) per essere andato a vedere la finale di Libertadores tra Boca e River a Madrid... Tanto Mauro è impermeabile a queste polemiche da bar.- A proposito di polemiche, è doveroso prendere atto delle ultimeSolo un paio di mesi fa, lo stesso Nedved aveva speso ben altre parole per lo stesso Marotta:pubblicamente perché, soprattuttoE' difficile immaginare la Juve senza Marotta".Ecco, il buon Pavel lo ha dimenticato abbastanza in fretta. Ma non gliene facciamo una colpa, anzi: