Nonostante non sia entrato nella trattativa, sfumata, per Bremer, il Torino vorrebbe comunque ingaggiare il giovane talento dell'Inter, Cesare Casadei. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra è disposta a cedere il giocatore per circa 7 milioni ma solo con l'inserimento di una recompra per non perdere il controllo del giocatore.