. Ormai non si può più parlare di un breve periodo di flessione. Il croato, che dovrebbe essere l’uomo in più per Spalletti, è spesso l’uomo in meno: non punta il diretto avversario e non crea superiorità sulla propria corsia di appartenenza, non genera densità e fatica ad occupare la parte interna del campo per come chiede Spalletti quando l’Inter prova ad imbastire la manovra, e qualche volta è addirittura pigro in ripiegamento.Decisamente pochi stando a quello che l’Inter e Spalletti si aspettano da lui.Proprio ieri in conferenza stampaSpalletti è sceso quindi a difesa dell’ex Wolfsburg, che però anche contro l’Atalanta non ha giustificato tutti quei discorsi a sua tutela. Perché se è vero che Perisic è determinante nell’economia del gioco del tecnico toscano, pare altrettanto vero che in questo momento abbia bisogno di recuperare energie e freschezza.Una mossa che però Spalletti non ha voluto proprio considerare.Nell’Inter del turnover, che può permettersi il lusso di tenere fuori gente come Icardi, de Vrij, Vrsaljko e Lautaro,, che per tecnica e fisicità è quello che maggiormente soddisfa i parametri di. È vero, chi si accontenta gode, ma non sembra questo il caso, anche perchéForse la pausa resetterà le fatiche e restituirà un Perisic recuperato sia dal punto di vista fisico che psicologico,