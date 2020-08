L'Inter deve necessariamente vendere per comprare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il cartello “vendesi” è lì in bella mostra. Perché per finanziare la caccia al top player l’Inter è pronta anche ad aprire la raccolta fondi. Tutto in poco tempo: il mercato post Covid sarà più complicato del solito e anche abili strateghi come l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono chiamati agli straordinari per completare il lavoro di restyling della rosa e garantire ad Antonio Conte una squadra da scudetto”.