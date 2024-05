Inter, Radu può tornare in Serie A: il Como ha chiesto informazioni

. Il portiere classe '97 è in prestito al Bournemouth ma il cartellino è di proprietà dell'Inter, con cui ha ancora un anno di contratto con scadenza fissata a giugno 2025. Il club inglese ha il diritto di riscatto a 8 milioni di euro ma non lo eserciteranno, il giocatore pensava di trovare più spazio in Premier League ma ora anche lui è pronto a voltare pagina per iniziare un nuovo progetto.- Sarà un'estate calda per Radu, sul quale c'è un forte interesse da parte del Como. Dopo aver festeggiato la promozione in Serie A i dirigenti del club azzurro sono già al lavoro per rinforzare la squadra per la prossima stagione.. Una richiesta di informazioni per valutare come proseguire i dialoghi, l'idea del Como è quella di prenderlo a titolo definitivo.

- Nell'ultima stagione il portiere titolare del Como è stato Adrian Semper, classe '98 arrivato dal Genoa e che con 40 gol subiti. Il secondo è Mauro Vigorito, arrivato l'estate scorsa a parametro zero dal Cosenza e che ha fatto una sola presenza entrando nel finale della vittoria per 4-0 contro lo Spezia.