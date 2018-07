Ottime notizie, sempre più confortanti.

Pasquale ha iniziato a rispondere positivamente e con piccoli gesti alle prime prove di risveglio dai medicinali sedativi.#ForzaPasquale — Vincenzo Raiola (@sportmanmc) 18 luglio 2018

Pasquale Carlino, ricoverato in terapia intensiva a seguito di un incidente in moto, mostra segnali di ripresa. A darne notizia è Vincenzo Raiola mediante il proprio profilo Twitter, che spiega come il ragazzo appartenente al settore giovanile dell'Inter stia rispondendo in maniera positiva alle prime prove di risveglio.