Andrea Ranocchia è ormai prossimo a congedarsi dall'Inter e questa volta lo farà a titolo definitivo.



L'ex capitano nerazzurro, che già in due occasioni in passato ha salutato momentaneamente la Pinetina, dopo settimane di tentennamenti ha deciso di accettare l'offerta del Genoa, tornando a vestire la maglia del club più antico d'Italia dieci anni dopo l'ultima volta. A sbrogliare una vicenda che andava avanti da oltre un mese l'incontro avvenuto ieri tra il presidente del Grifone Enrico Preziosi e l'agente del giocatore Tullio Tinti.



A convincere Ranocchia a sposare la causa rossoblù è stata la prospettiva di poter avere un ruolo da protagonista nell'undici guidato da Rolando Maran, oltre ad un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione.



L'operazione dovrebbe chiudersi già nella giornata di oggi, con il giocatore atteso entro domani nel capoluogo ligure per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo vincolo professionale.