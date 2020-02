Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta 2-0 dai nerazzurri contro il Ludogorets.



200 PARTITE CON L'INTER - "Sì, sono contento per la vittoria e di aver raggiunto questo traguardo che è importante che mi dà tante soddisfazioni".



DUBBI SULLA VITTORIA? - "Dubbi no, ma sapevamo che affrontavamo una squadra organizzata, che sta bene e che è abituata a vincere, seppur nel suo campionato. Noi abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire poi siamo usciti fuori, abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo vinto la partita".



SU LUKAKU - "Sì è entrato subito benissimo in partita, ha subito dato la sua impronta. Quando c'è lui i difensori temono la sua potenza e per noi è un riferimento importante però chiunque giochi è pronto a farlo. Oggi il suo ingresso ci ha dato una mano".



CONTE ALL'INTERVALLO - "Sì, ha messo a posto alcune cose tattiche che nel primo tempo non eravamo riusciti a fare. Siamo entrati con un altro approccio e abbiamo portato a casa la vittoria. Non ha detto nulla di particolare".



SU ERIKSEN - "È un giocatore di una classe indiscutibile, è sotto gli occhi di tutti. È normale che debba ambientarsi e abituarsi a dei lavori che noi facciamo da luglio e che magari altrove non si fanno. Il calcio italiano è diverso da quello inglese, ci vuole del tempo. È un ragazzo che lavora e ci darà una grossa mano".



SUL LUDOGORETS - "Sono bravi, hanno giocatori che corrono molto, sono una buona squadra. Noi abbiamo drizzato da subito le antenne, la qualificazione non è chiusa, abbiamo il ritorno però abbiamo messo una pietra importante".