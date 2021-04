Il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia si confessa nell'intervista al Matchday Programme di Inter-Sassuolo: "Se potessi parlare al Ranocchia di inizio carriera gli direi di impegnarsi ogni giorno, di non smettere mai di sognare, di non arrendersi, di ascoltare i consigli delle persone più grandi e di migliorarsi sempre".



L'AVVERSARIO PIU' FORTE INCONTRATO - "E' un attaccante speciale che ho avuto la fortuna di avere anche come compagno di squadra: Diego Milito. Un calciatore incredibile".



GRUPPO - "Questo è un grande spogliatoio, uno dei più belli della mia carriera, è un gruppo fantastico. Ci diamo molta forza tra di noi".



UNA CARATTERISTICA DA RUBARE AI COMPAGNI - "La spensieratezza di Brozovic e la velocità di Hakimi, è un piacere vedere la sua facilità di corsa".