Quest'anno ha motivazioni in più, tra incognite societarie ed entrate limitate per le conseguenze della pandemia. Quando era il responsabile della squadra mercato della Juventus è stato capace di portare a Torino giocatori di assoluta qualità, da, all'Inter ha chiuso l'arrivo di de quello meno fortunato di, per l'estate lavora a nuovi free agent. Giocatori di esperienza, senza costi di cartellino, in grado di aumentare le soluzioni di Conte, che per fare strada in Europa ha chiesto una rosa più profonda.Per il reparto arretrato sono diversi i profili sotto osservazione. Il primo nome sulla lista è quello di, centrale serbo classe 1991 in scadenza con il Napoli e con il quale non firmerà il prolungamento, seguito dadel Betis Siviglia, sul quale c'è anche il Liverpool, e ​, destinato a salutare lo Schalke al termine della stagione. Proposto ma non interessala cui trattativa per il rinnovo con il club di De Laurentiis è in stallo da tempo, mentrecosta troppo.In mezzo il desiderio più grande è rappresentato da ​Georginio, olandese classe 1990, che ha detto no a tutte le proposte di rinnovo del Liverpool ePoche chance di arrivare al suo compagno di nazionale, ai saluti con il Lione, discorso valido per, che spinge per vestire la maglia del Barcellona. Attenzione al capitolo Olivier: corteggiato in passato, continua a essere un desiderio di Conte, la carta d'identità che recita 1986 come anno di nascita obbliga però a valutazioni approfondite.