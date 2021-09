Nel prepartita di Inter-Real Madrid l'intero stadio di San Siro ha subissato di fischi le immagini trasmesse dal maxi-schermo dell'impianto che mostravano i gol della Champions della giornata di ieri. In particolare sono state sommerse da buuu e fischi sia le immagini della vittoria della Juventus, ma anche quelle dle Chelsea con in particolare quelle del gol di Romelu Lukaku, ex che ha lasciato l'Inter in estate e ha evidentemente deluso i tifosi nerazzurri.